Романцев: «Откровенно желаю «Ростову» удачи»

Бывший тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о «Ростове» - дончан в этом сезоне сильно штормит, однако в последних турах Премьер-лиги команда Валерия Карпина выправила своё положение и поднялась к девятому месту турнирной таблицы.

«Откровенно желаю этой команде удачи. Даже когда у них дела не очень ладились, верилось, что «Ростов» выправится. У них есть сложности, которые им приходится преодолевать. Не скажу, что у них чемпионский состав. За счет работы, за счет правильно выбранной тактической схемы, за счет эмоционального подъема команда добивается успеха», - говорит Романцев «Московскому комсомольцу».

На данный момент у «жёлто-синих» в активе 16 очков после 13 туров, девятое место клуб делит с «Уралом» и «Рубином».