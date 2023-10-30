Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Романцев: «Откровенно желаю «Ростову» удачи»

30 Октября 2023 • 23:19 Комментировать
Оренбург
...
Ростов
06.11 14:00

Бывший тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о «Ростове» - дончан в этом сезоне сильно штормит, однако в последних турах Премьер-лиги команда Валерия Карпина выправила своё положение и поднялась к девятому месту турнирной таблицы.

«Откровенно желаю этой команде удачи. Даже когда у них дела не очень ладились, верилось, что «Ростов» выправится. У них есть сложности, которые им приходится преодолевать. Не скажу, что у них чемпионский состав. За счет работы, за счет правильно выбранной тактической схемы, за счет эмоционального подъема команда добивается успеха», - говорит Романцев «Московскому комсомольцу».

На данный момент у «жёлто-синих» в активе 16 очков после 13 туров, девятое место клуб делит с «Уралом» и «Рубином».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Олег Романцев

Новости по матчу

09:47
Полузащитник «Оренбурга» Башич назвал трёх лучших игроков РПЛ 1
16:53
​«Оренбург» запланировал переговоры с Верой
14:15
Уткин назвал Карпина идеальным тренером 1
13:29
Игрок «Оренбурга» Башич: «Возможно, я останусь в России до конца карьеры»
09:16
Футболист «Ростова» Мелёхин: «Играть против Смолова сложнее, чем против Дзюбы»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ РОСТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
30 Октября
23:43 · Россия. Премьер-лига
ПАОК Оздоева проиграл АЕКу, Магомед сыграл 75 минут
23:34 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «В игре против «Зенита» мне откровенно понравился «Ахмат»
23:33 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Краснодар» наиграл на ничью в матче против ЦСКА
23:21 · Россия. Премьер-лига
Тормена: Счастлив, что оказался в «Краснодаре», а не в «Спартаке»
23:19 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «Откровенно желаю «Ростову» удачи»
22:35 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «Поле в Воронеже не умаляет заслуг игроков «Факела»
22:28 · Россия. Премьер-лига
Радимов — об Абаскале: Поначалу у него что‑то получалось, сейчас идёт полный провал
22:23 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «Не думаю, что у «Краснодара» какой-то спад»
22:17 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Победитель матча «Краснодар» - «Зенит» уйдет на зимнюю паузу первым»
21:58 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Акинфеева: «Тороп сможет заменить Игоря после завершения карьеры»
21:47 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» стал худшей командой сезона РПЛ по пропущенным голам в первых таймах
21:42 · Россия. Премьер-лига
«Факел» сыграл против «Спартака» самым возрастным составом в клубной истории
21:20 · Россия. Премьер-лига
Молодой талант «Урала» может перейти в «Краснодар» слухи
21:14 · Россия. Премьер-лига
Экс-капитан «Локомотива»: «В Галактионове всегда подкупало его хладнокровие»
21:06 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов: «У Файзуллаева наступает самый сложный период»
Все новости
Рекомендуем