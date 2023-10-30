Радимов — об Абаскале: Поначалу у него что‑то получалось, сейчас идёт полный провал

Бывший футболист питерского «Зенита» Владислав Радимов высказался о главном тренере московского «Спартака» Гильермо Абаскале.

Эксперт считает, что руководство столичного клуба позволило испанскому специалисту тренироваться на команде, но сейчас никто не понимает, получаетя ли у него, ведь сначала была видна работа, а сейчас идёт полный провал.

«Выиграло ли руководство «Спартака» или нет, взяв Абаскаля, который еще не состоялся как тренер? Куда он дальше приведет эту команду, никто не знает, — заявил Радимов в программе «8–16» на телеканале «Матч Премьер».

«Спартак» после 13 туров РПЛ занимает седьмое место в турнирной таблице.