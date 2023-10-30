Романцев: «Не думаю, что у «Краснодара» какой-то спад»

Бывший тренер московского «Спартака» Олег Романцев оценил состояние текущего лидера РПЛ – «Краснодара». Дело в том, что «быки» из шести возможных очков в двух последних турах лиги набрали лишь одно. Подопечные Владимира Ивича сыграли вничью с «Балтикой» в гостях (2:2) и в гостях проиграли столичному ЦСКА – 0:1.

«Вообще не думаю, что проиграли они по игре. Очень прилично смотрелись. Могли и в этом матче не проиграть, и я не думаю, что у них уже какой-то спад начался. Без поражений трудно. Где-то команде везло, и они выиграли. На этот раз не повезло — проиграли», - говорит Олег Иванович «Московскому комсомольцу».

В следующем, 14 туре «Краснодар» сыграет дома против команды с вершины турнирной таблицы – самарских «Крыльев Советов». «Крылышки» идут на третьей строчке с 22 баллами. У «быков» 1 место и 28 баллов.