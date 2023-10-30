Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин: «Победитель матча «Краснодар» - «Зенит» уйдет на зимнюю паузу первым»

30 Октября 2023 • 22:17 Комментировать
Балтика
...
Зенит
04.11 19:00

Бывший спартаковец Валерий Гладилин порассуждал о борьбе в турнирной таблице РПЛ между «Краснодаром» и питерским «Зенитом». Она вновь обострилась после двух осечек «быков» подряд – питерцы подобрались к южанам на расстояние в два балла.

«Победитель матча между «Краснодаром» и «Зенитом» уйдет на зимнюю паузу первым. Эти команды являются фаворитами в чемпионской гонке, их игра мне наиболее импонирует», - говорит эксперт «Газете.Ру».

У «Краснодара» на данный момент 28 очков, у питерцев – 26. В 14-м туре РПЛ «быкам» играть с «Крыльями» дома, а «Зениту» - с «Балтикой» в гостях. В 15-м туре команды встретятся друг с другом в Питере.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Валерий Гладилин ещё теги

Новости по матчу

17:23
​Агент ответил на вопрос о будущем Ренана
16:22
Игрок «Балтики» Радмановац: «Для меня загадка, как мы не забиваем моменты»
15:52
Радмановац — о Бистровиче: «Я не знаю, как мы сыграли столько матчей без него»
15:07
Агент Барбоза: «Уже этой зимой «Зенит» может получить предложения по трансферу Кассьерры из Европы»
16:46
Французские и итальянские клубы интересуются нападающим «Зенита» Кассьеррой 1
11:56
Башич: «Зенит» снова станет чемпионом России»
10:25
Деменко: Уход Вендела станет проблемой для «Зенита»
10:19
Деменко: У Вендела есть предложения из Португалии и Испании
10:09
Горовой назвал трёх лучших игроков «Зенита»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЛТИКА ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Октября
22:28 · Россия. Премьер-лига
Радимов — об Абаскале: Поначалу у него что‑то получалось, сейчас идёт полный провал
22:23 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «Не думаю, что у «Краснодара» какой-то спад»
22:17 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Победитель матча «Краснодар» - «Зенит» уйдет на зимнюю паузу первым»
21:58 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Акинфеева: «Тороп сможет заменить Игоря после завершения карьеры»
21:47 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» стал худшей командой сезона РПЛ по пропущенным голам в первых таймах
21:42 · Россия. Премьер-лига
«Факел» сыграл против «Спартака» самым возрастным составом в клубной истории
21:20 · Россия. Премьер-лига
Молодой талант «Урала» может перейти в «Краснодар» слухи
21:14 · Россия. Премьер-лига
Экс-капитан «Локомотива»: «В Галактионове всегда подкупало его хладнокровие»
21:06 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов: «У Файзуллаева наступает самый сложный период»
20:59 · Россия. Премьер-лига
Назначен первый тренер нового ЖФК «Спартак» официально
20:29 · Россия. Премьер-лига
Камоцци не считает, что «Спартаку» надо сохранять Зобнина
20:17 · Россия. Премьер-лига
Мишкич заявил, что не удивлён чудо-голу Ишкова
19:42 · Россия. Премьер-лига
​Ринат Билялетдинов не уверен, что «Зенит» снова станет чемпионом
19:32 · Россия. Премьер-лига
​Ринат Билялетдинов рассказал, в каком случае «Локомотив» будет бороться за чемпионство
19:32 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Зенит» наступает, но у «Краснодара» много своих козырей»
Все новости
Рекомендуем