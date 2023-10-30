Гладилин: «Победитель матча «Краснодар» - «Зенит» уйдет на зимнюю паузу первым»

Бывший спартаковец Валерий Гладилин порассуждал о борьбе в турнирной таблице РПЛ между «Краснодаром» и питерским «Зенитом». Она вновь обострилась после двух осечек «быков» подряд – питерцы подобрались к южанам на расстояние в два балла.

«Победитель матча между «Краснодаром» и «Зенитом» уйдет на зимнюю паузу первым. Эти команды являются фаворитами в чемпионской гонке, их игра мне наиболее импонирует», - говорит эксперт «Газете.Ру».

У «Краснодара» на данный момент 28 очков, у питерцев – 26. В 14-м туре РПЛ «быкам» играть с «Крыльями» дома, а «Зениту» - с «Балтикой» в гостях. В 15-м туре команды встретятся друг с другом в Питере.