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Первый тренер Акинфеева: «Тороп сможет заменить Игоря после завершения карьеры»

30 Октября 2023 • 21:58 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Пари НН
05.11 16:30

Первый тренер основного голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева Павел Коваль уверен, что ныне второй голкипер «армейцев» Владислав Тороп готов заменить Акинфеева после того, как тот завершит карьеру.

«Он сумеет стать заменой ему в будущем. Он неплохо играет, сейчас ему нужно больше практики и опыта. Игорь поможет ему в этом. Помощь от такого опытного игрока даст большой толчок Торопу», - говорит Коваль для Metaratings.

Напомним, что в этом сезоне Тороп некоторое время заменял Акинфеева. Всего в этом сезоне в его активе семь матчей во всех турнирах, в них он пропустил восемь голов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Владислав Тороп Павел Коваль ещё теги

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