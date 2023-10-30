«Ахмат» стал худшей командой сезона РПЛ по пропущенным голам в первых таймах

Грозненский «Ахмат» установил ещё одно достижение со знаком минус в этом сезоне РПЛ. Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», после проигранного матча «Зениту» в 13 туре (1:2) клуб стал самым пропускающим в первых таймах – у грозненцев в этом сезоне 13 пропущенных голов в первую половину встречи.

Напомним, ранее «Ахмат» был признан самой не забивающей командой в таймах вторых – в активе игроков грозненского клуба всего два забитых гола во второй половине игры.

После 13 тура «Ахмат» опустился на 13 место турнирной таблицы с 12 баллами в активе.