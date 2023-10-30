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Молодой талант «Урала» может перейти в «Краснодар» слухи

30 Октября 2023 • 21:20 Комментировать
Краснодар
...
Крылья Советов
05.11 14:00

Лидер РПЛ в лице «Краснодара» может усилиться талантливым полузащитником «Урала» Ильей Ишковым. Об этом сообщает российский инсайдер Иван Карпов.

Карпов отмечает, что 18-летний футболист очень нравится рулевому «быков» Владимиру Ивичу.

«Серб обратил внимание на игру юного воспитанника «шмелей» еще в очном поединке с «Уралом» 24 сентября. Даже двойной промах с пенальти в ворота «Локомотива» 7 октября не испортил впечатлений Ивича», - говорит инсайдер.

Напомним, вчера Ишков отметился великолепным голом в ворота «Динамо» в Москве - футболист попал в «девятку» ворот Игоря Лещука. Матч завершился поражением уральцев – 1:2.

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