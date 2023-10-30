Экс-капитан «Локомотива»: «В Галактионове всегда подкупало его хладнокровие»

Бывший капитан московского «Локомотива» Евгений Милешкин высказался о наставнике «железнодорожников» Михаиле Галактионове. 39-летний тренер возглавил «Локо» почти ровно год назад и за год отметился неплохими результатами со столичным клубом.

«Всегда подкупало в нем хладнокровие, умение не делать скоропалительных выводов, взвешенный подход к ситуации, трезвый анализ. Он не стал, как многие, сразу пытаться возглавить команду мастеров, а прошел все стадии начиная с детско‑юношеского футбола», - говорит Милешкин телеканалу «Матч ТВ», добавляя, что последний пункт очень важен для футбольного тренера.

«Локо» при Галактионове идёт на восьмом месте турнирной таблицы РПЛ с 20 баллами. Столько же - у «Пари НН» и «Спартака».