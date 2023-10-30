Ринат Билялетдинов: «У Файзуллаева наступает самый сложный период»

Российский тренер Ринат Билялетдинов оценил игру молодого узбекистанского футболиста ЦСКА Аббосбека Файзуллаева. 19-летний полузащитник пришёл в московский клуб лишь этим летом, а уже успел заслужить любовь от болельщиков и показывать результативную игру в основе.

«Талантливый мальчишка. Креативный, резкий, выносливый. Сейчас наступает самое сложное: он должен понимать, что сейчас к нему уже тщательнее готовятся и плотнее будут опекать. Сможет удержаться на уровне — вырастет в большого игрока», - говорит Билялетдинов «Спорт-Экспрессу».

Файзуллаев сыграл за ЦСКА уже 11 матчей во всех турнирах, в них он оформил гол и два ассиста.