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Назначен первый тренер нового ЖФК «Спартак» официально

30 Октября 2023 • 20:59 Комментировать

ЖФК «Спартак» назначил первого главного тренера в клубной истории. Им стал 33-летний специалист Вадим Козлов, официально сообщает пресс-служба клуба.

Козлов является бывшим наставником московского ЖФК «Строгино». Вместе с этим клубом он выиграл Первую лигу в 2021 году.

«У него большой опыт в женском футболе и сильная методическая база. Он умеет мотивировать, заряжать, добиваться результата», - пояснили в «Спартаке».

Напомним, что женская команда московского «Спартака» была образована лишь пару недель назад. Под руководством Козлова команде предстоит дебютировать в 2024 году в сезоне женской Суперлиги.

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Евро-Футбол.Ру,
ЖФК Спартак Вадим Козлов
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