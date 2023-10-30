ЖФК «Спартак» назначил первого главного тренера в клубной истории. Им стал 33-летний специалист Вадим Козлов, официально сообщает пресс-служба клуба.

Козлов является бывшим наставником московского ЖФК «Строгино». Вместе с этим клубом он выиграл Первую лигу в 2021 году.

«У него большой опыт в женском футболе и сильная методическая база. Он умеет мотивировать, заряжать, добиваться результата», - пояснили в «Спартаке».

Напомним, что женская команда московского «Спартака» была образована лишь пару недель назад. Под руководством Козлова команде предстоит дебютировать в 2024 году в сезоне женской Суперлиги.