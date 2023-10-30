Камоцци не считает, что «Спартаку» надо сохранять Зобнина

Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци не считает, что московскому «Спартаку» необходимо продлять контракт с полузащитником Романом Зобниным. На это у итальянца есть пара аргументов.

«Считаю, что «красно‑белые» сейчас должны сосредоточиться на молодых футболистах, это их будущее. Роман пригодится командам РПЛ, которые ниже уровня «Спартака», - говорит Камоцци порталу Metaratings.

Ранее наше сетевое издание сообщало, что «красно-белые» приняли решение о будущем 29-летнего полузащитника. Контракт Зобнина со «Спартаком», напомним, завершается летом 2024 года.

В этом сезоне на счету Романа 14 матчей и гол во всех турнирах.