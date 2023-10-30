Мишкич заявил, что не удивлён чудо-голу Ишкова

Хорватский полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич прокомментировал искусный гол 18-летнего полузащитника «шмелей» Ильи Ишкова. Молодой футболист отправил мяч в «девятку» ворот Игоря Лещука в конце второго тайма матча «Динамо» - «Урал» (2:1).

«Гол - очень красивый, но он не случаен. Просто Илья на последней тренировке забил такой же мяч», - говорит Мишкич для Sport24.

Ранее сообщалось, что Ишков едва не стал самым молодым автором гола в РПЛ. Бывший одноклубник обогнал его всего лишь на несколько дней.