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Мишкич заявил, что не удивлён чудо-голу Ишкова

30 Октября 2023 • 20:17 Комментировать
Урал
...
Рубин
06.11 16:30

Хорватский полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич прокомментировал искусный гол 18-летнего полузащитника «шмелей» Ильи Ишкова. Молодой футболист отправил мяч в «девятку» ворот Игоря Лещука в конце второго тайма матча «Динамо» - «Урал» (2:1).

«Гол - очень красивый, но он не случаен. Просто Илья на последней тренировке забил такой же мяч», - говорит Мишкич для Sport24.

Ранее сообщалось, что Ишков едва не стал самым молодым автором гола в РПЛ. Бывший одноклубник обогнал его всего лишь на несколько дней.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Даниэль Мишкич Илья Ишков ещё теги

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