​Ринат Билялетдинов не уверен, что «Зенит» снова станет чемпионом

Известный тренер Ринат Билялетдинов ответил на вопрос, верит ли он в то, что чемпионом России в этом сезоне станет «Краснодар».

«Пока нет. Впрочем, и в очередном чемпионстве «Зенита» полной уверенности нет», - цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

По словам Билялетдинова, летний уход Малкома ослабил «Зенит». Тренер отметил, что питерская команда сейчас не имеет былого запаса прочности.

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов. На текущий момент питерцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на два зачётных балла.