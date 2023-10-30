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​Ринат Билялетдинов рассказал, в каком случае «Локомотив» будет бороться за чемпионство

30 Октября 2023 • 19:32 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
05.11 19:30

Известный тренер Ринат Билялетдинов назвал условия, при которых «Локомотив» будет бороться за чемпионство.

По мнению Билялетдинова, «Локомотив» должен подписать нападающего в дополнение к Артёму Дзюбе, а также надёжного футболиста в оборону. Билялетдинов считает, что после осуществления таких трансферов «железнодорожники» станут претендентами на титул.

Билялетдинов отметил, что с Дзюбой на острие атаки «Локомотиву» не хватает вариантивности.

«Когда Дзюба на поле, «Локомотиву» впереди не хватает вариативности. Нужен ещё такой форвард, как Кордоба или Кассьерра», - цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

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