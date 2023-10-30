Сёмин: «Зенит» наступает, но у «Краснодара» много своих козырей»

Советский и российский тренер Юрий Сёмин порассуждал о борьбе «Краснодара» и «Зенита» за первую строчку РПЛ. Она обострилась после того, как в минувшем туре «быки» опять потеряли очки, проиграв ЦСКА в гостях – 0:1.

«Зенит» наступает, но у «Краснодара» много своих козырей. Команда очень хорошо укомплектована, много игроков достаточно высокого уровня как в атаке, так и в обороне. Я не думаю, что они так просто уступят», - говорит Сёмин для «РИА Новости Спорт».

«Зенит», напомним, три очка в 13 туре успешно взял, обыграв «Ахмат». Теперь у клуба 26 очков, отставание от первого места, на котором и идёт «Краснодар» - всего два балла.