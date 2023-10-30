Ринат Билялетдинов: «Кордоба – украшение РПЛ»

Российский тренер Ринат Билялетдинов похвалил нападающего «Краснодара» Джона Кордобу за его игру.

«Каждый матч за ним наблюдаю. Он – это украшение нашего чемпионата. Мне нравятся все его действия. Конечно, как и у любого человека, бывают свои ошибки. Но сама нацеленность и логика его атакующих движений бесподобны», - говорит Билялетдинов для «Спорта День за Днём».

Напомним, что в текущем сезоне в активе колумбийца – девять голов и три ассиста в 17 матчах во всех турнирах. Его клуб по-прежнему возглавляет турнирную таблицу РПЛ – 28 баллов у «быков», 26 – у «Зенита» со второго места.