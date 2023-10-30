​Орлов указал на проблему «Спартака»

Известный комментатор Геннадий Орлов указал на проблему московского «Спартака». По мнению эксперта, «красно-белым» нужно искать качественных менеджеров.

«В «Спартаке» слабый менеджмент. Показатель – 18 лет, 17 тренеров. А сколько потрачено на агентские? В клубе нужны хорошие менеджеры. Образец – мюнхенская «Бавария». Там менеджеры – бывшие футболисты клуба», - цитирует Орлова Sport24.

По словам Орлова, «Бавария» совершает мало менеджерских ошибок, и «Спартак» должен работать так же. Комментатор считает, что «красно-белые» могли бы предоставить должности Андрею Тихонову, Дмитрию Аленичеву и, конечно, Олегу Романцеву.

«Олег Романцев обязательно должен быть рядом с командой. У него же такой опыт!» - сказал Орлов.

На текущий момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.