Магаль: «Ташуев говорит, чтобы я чаще брал игру на себя»

Руслан Магаль – один из главных героев субботней победы «Факела» над «Спартаком» в РПЛ. Полузащитник прокомментировал стиль игры своей команды и высказался о качестве поля в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов».

«Все видят, что даже на таком поле мы старались играть комбинационно, ближе к штрафной соперника, как и говорит тренер. Наверное, только против «Оренбурга» у нас это не получалось. Всем нравится играть в комбинационный футбол, низом, больше держать мяч. А ещё тренер говорит, чтобы я чаще брал игру на себя», - цитирует Магаля телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что «Факел» обыграл столичный «Спартак» в непростых условиях со счётом 2:0. Магаль по итогам матча стал лучшим игроком, пусть и не стал автором гола.