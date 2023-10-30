Абаев: Салтыкову надо пользоваться возможностью перейти в «Локомотив»

Бывший вратарь столичного «Локомотива» Илья Абаев высказался о возможном подписании «железнодорожниками» вингера «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова.

«По Пиняеву тоже были вопросы, но он отлично влился в коллектив и показывает хорошую игру. Никите надо этой возможностью пользоваться и стараться закрепиться в составе», - приводит слова экс-голкипера «Локомотива» и «Ростова» Metaratings.ru.

Абаев отметил, что ему запомнилась игра Салтыкова, задав также вопрос относительно того, как тренерский штаб будет делить игровое время между Салтыковым и Пиняевым.

В нынешнем сезоне на счету Салтыкова 16 матчей в рамках всех состязаний, в которых он забил четыре гола при трёх ассистах. Ранее «Матч ТВ» сообщал, что руководство «Локомотива» согласовало сделку, о которой будет объявлено зимой.