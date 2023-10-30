Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ринат Билялетдинов объяснил проблемы «Ахмата» увольнением Ташуева

30 Октября 2023 • 18:58 Комментировать
Ахмат
...
Факел
04.11 16:30

Российский тренер Ринат Билялетдинов порассуждал о нестабильности грозненского «Ахмата». Клуб в текущем сезоне РПЛ идёт на 13-м месте, хотя недавно показывал надёжную игру в обороне в первых матчах при Мирославе Ромащенко.

«Они так и будут рвано играть до конца сезона. Какой-то сбой был в начале сезона, а потом необоснованно поменяли главного тренера. Это стопроцентно связано с внутренними течениями в команде – поэтому и лидеры себя показать не могут», - говорит Билялетдинов для «Спорта День за Днём».

В 13-м, минувшем туре РПЛ грозненцы проиграли питерскому «Зениту» в гостях – 1:2. После тура клуб опустился в зону стыковых матчей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев Ринат Билялетдинов Ахмат ещё теги

Новости по матчу

19:14
Магаль: «Ташуев говорит, чтобы я чаще брал игру на себя»
10:19
Марков: «Настраивал ли Ташуев отдельно на «Спартак»? Всё было, как обычно»
17:02
Максим Максимов — о матче со «Спартаком»: «Когда выходил на замену, был уверен, что мы сможем победить»
14:12
«Ахмат» - худшая команда сезона РПЛ по голам во вторых таймах
11:11
Калинин — о словах Салиховой про поле в Воронеже: «Пускай Зарема выйдет и сыграет»
10:54
Игрок «Факела» Долгов: «С приходом Ташуева стало больше комбинационного футбола»
09:51
Беленов: «Победу над «Спартаком» можно назвать исторической»
16:23
«Факел» довёл серию без поражений до пяти матчей, воронежцы не проигрывают с 25 сентября
16:08
«Факел» при Ташуеве в РПЛ пропустил лишь дважды
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ ФАКЕЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Октября
20:17 · Россия. Премьер-лига
Мишкич заявил, что не удивлён чудо-голу Ишкова
19:42 · Россия. Премьер-лига
​Ринат Билялетдинов не уверен, что «Зенит» снова станет чемпионом
19:32 · Россия. Премьер-лига
​Ринат Билялетдинов рассказал, в каком случае «Локомотив» будет бороться за чемпионство
19:32 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Зенит» наступает, но у «Краснодара» много своих козырей»
19:24 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов: «Кордоба – украшение РПЛ» 1
19:22 · Россия. Премьер-лига
​Орлов указал на проблему «Спартака»
19:14 · Россия. Премьер-лига
Магаль: «Ташуев говорит, чтобы я чаще брал игру на себя»
18:59 · Россия. Премьер-лига
Абаев: Салтыкову надо пользоваться возможностью перейти в «Локомотив»
18:58 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов объяснил проблемы «Ахмата» увольнением Ташуева
18:53 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов назвал двух игроков, от которых «Сочи» стоит отказаться
18:47 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Главное для ЦСКА сейчас – не отпускать далеко лидеров»
18:42 · Россия. Премьер-лига
​Ринат Билялетдинов не считает, что замена Абаскаля напрашивается
18:36 · Россия. Премьер-лига
Радмановац назвал сильнейшего серба РПЛ
18:28 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв назвал игроков ЦСКА, которые должны выполнять лидерскую роль
18:27 · Россия. Премьер-лига
​Дивеев точно поедет на сборы с ЦСКА – агент
Все новости
Рекомендуем