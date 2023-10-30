Ринат Билялетдинов объяснил проблемы «Ахмата» увольнением Ташуева

Российский тренер Ринат Билялетдинов порассуждал о нестабильности грозненского «Ахмата». Клуб в текущем сезоне РПЛ идёт на 13-м месте, хотя недавно показывал надёжную игру в обороне в первых матчах при Мирославе Ромащенко.

«Они так и будут рвано играть до конца сезона. Какой-то сбой был в начале сезона, а потом необоснованно поменяли главного тренера. Это стопроцентно связано с внутренними течениями в команде – поэтому и лидеры себя показать не могут», - говорит Билялетдинов для «Спорта День за Днём».

В 13-м, минувшем туре РПЛ грозненцы проиграли питерскому «Зениту» в гостях – 1:2. После тура клуб опустился в зону стыковых матчей.