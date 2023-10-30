Ринат Билялетдинов назвал двух игроков, от которых «Сочи» стоит отказаться

Российский тренер Ринат Билялетдинов назвал двух игроков «Сочи», от которых клуб стоит отказаться. Это опытные полузащитники Кристиан Нобоа и Артур Юсупов, выступают они за южан уже по несколько лет каждый.

«В «Сочи» я не могу понять, какая точно роль у Александра Точилина в команде. Нобоа и Юсупов должны быть заменены – это возрастные игроки, а в клубе происходит смена поколений», - говорит Билялетдинов для «Спорта День за Днём».

Отметим, что Нобоа не забил пенальти в минувшем матче южан в РПЛ против «Пари НН» на последних минутах.

«Им бы дотянуть до концовки, да крупно не отстать от всех. Выделить в этой команде некого», - добавил Ринат Саярович.