Алдонин: «Главное для ЦСКА сейчас – не отпускать далеко лидеров»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин считает, что теперь «армейцам» ни при каких условиях нельзя отпускать далеко лидеров турнирной таблицы РПЛ – в таком случае клуб сможет бороться за самые высокие позиции.

«Теперь самое главное – не отпускать далеко лидеров. Задача минимум выполнена – обыграли «Краснодар». Теперь нельзя будет терять очки в матчах с другими командами. Все спотыкаются. Бороться за самые высокие места можно», - говорит эксперт для «Спорта День за Днём».

ЦСКА после 13 тура Премьер-лиги и победы над лидером турнирной таблицы идёт на пятом месте с 21 баллом, отставание от первого места, на котором по-прежнему «Краснодар» - семь баллов. На втором месте – «Зенит» - 26 очков. Третье место – у «Крыльев Советов» - 22 балла.