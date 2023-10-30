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Алдонин: «Главное для ЦСКА сейчас – не отпускать далеко лидеров»

30 Октября 2023 • 18:47 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Пари НН
05.11 16:30

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин считает, что теперь «армейцам» ни при каких условиях нельзя отпускать далеко лидеров турнирной таблицы РПЛ – в таком случае клуб сможет бороться за самые высокие позиции.

«Теперь самое главное – не отпускать далеко лидеров. Задача минимум выполнена – обыграли «Краснодар». Теперь нельзя будет терять очки в матчах с другими командами. Все спотыкаются. Бороться за самые высокие места можно», - говорит эксперт для «Спорта День за Днём».

ЦСКА после 13 тура Премьер-лиги и победы над лидером турнирной таблицы идёт на пятом месте с 21 баллом, отставание от первого места, на котором по-прежнему «Краснодар» - семь баллов. На втором месте – «Зенит» - 26 очков. Третье место – у «Крыльев Советов» - 22 балла.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Евгений Алдонин

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