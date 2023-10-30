​Ринат Билялетдинов не считает, что замена Абаскаля напрашивается

Известный тренер Ринат Билялетдинов ответил на вопрос, какое решение «Спартак» должен принять по будущему главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Замена тренера напрашивается, если потеряны нити управления командой, и она начинает просто плыть по течению. Зависает, как смартфон. Тогда нужна перезагрузка. Пока про «Спартак» и Абаскаля этого не скажешь», - цитирует Рината Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Ринат Билялетдинов считает, что Абаскаль точно будет тренировать «Спартак» как минимум до зимнего межсезонья.

После тринадцати туров «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь очков.

Следующий матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт 5 ноября – против «Локомотива».