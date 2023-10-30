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Радмановац назвал сильнейшего серба РПЛ

30 Октября 2023 • 18:36 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Пари НН
05.11 16:30

Защитник «Балтики» Никола Радмановац назвал самого сильного сербского игрока, который выступает на данный момент в Российской премьер-лиге.

«Из сильнейших назову Милана Гайича. У него отличная форма, он оформил два гола в ворота «Спартака», также он регулярно раздаёт голевые передачи. Милан сейчас прекрасен», - говорит футболист для портала Metaratings.

В активе Гайича в этом сезоне 17 сыгранных матчей за свой клуб. В них он отличился пятью голами в ворота соперников и двумя голевыми передачами. Выступает балканский футболист за ЦСКА с лета прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Милан Гайич Никола Радмановац ещё теги

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