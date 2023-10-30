Радмановац назвал сильнейшего серба РПЛ

Защитник «Балтики» Никола Радмановац назвал самого сильного сербского игрока, который выступает на данный момент в Российской премьер-лиге.

«Из сильнейших назову Милана Гайича. У него отличная форма, он оформил два гола в ворота «Спартака», также он регулярно раздаёт голевые передачи. Милан сейчас прекрасен», - говорит футболист для портала Metaratings.

В активе Гайича в этом сезоне 17 сыгранных матчей за свой клуб. В них он отличился пятью голами в ворота соперников и двумя голевыми передачами. Выступает балканский футболист за ЦСКА с лета прошлого года.