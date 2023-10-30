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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стипиди рассказал, какие клубы будут бороться за чемпионство в РПЛ эксклюзив

30 Октября 2023 • 18:29 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в «Соколе», «Анжи», «Тереке» (ныне «Ахмат»), в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым выразил своё мнение о ряде команд Российской премьер-лиги, борьбе за чемпионство и о системе «осень-весна».

- Я думаю, за чемпионство будут бороться «Краснодар», «Зенит» и, наверное, «Динамо». «Зенит» что, в одну калитку обыграл «Ахмат», что ли? В «Зените» играет много южноамериканцев, и если наш футбол слабый и вообще деградирует, то почему тогда эти сильные, как говорят, легионеры, не разделывают всех вокруг?

У «Динамо» очень хороший состав и очень хороший тренер. И о судьях они особо не говорят вместе с «Краснодаром» и ЦСКА, в отличие от остальных. Уже даже «Балтика» заболела этим нарративом, жалуется на судейство. Но никакие моменты всё равно не вернёшь, матчи не переиграешь. Так зачем всю эту грязь выносить?

У Федотова в ЦСКА нет обоймы. А с учётом того, что травмированы три-четыре игрока основного состава, ему ещё тяжелее. Но Федотову помогают Всевышний и Акинфеев, поэтому они очки набирают.

У «Спартака» приличный состав и большая обойма – что важно, из молодых российских футболистов. Но они же не играют почти, их не выпускают. Дела у «Спартака» станут лучше, когда туда наконец-то придёт компетентный тренер, который будет понимать, что здесь другой менталитет и что не надо подстраиваться под агентов, навязывающих своих легионеров.

У «Локомотива» я пока не вижу каких-то суперизменений. Молодые футболисты, которые туда пришли, может, успокоились, когда переехали в Москву. И Галактионов пока недотягивает до тех тренеров, которые могут настраивать игру команды так, чтобы она в каждом матче была достаточно хорошая.

Кто-то кричит, что сумасшедший футбол показывает «Балтика». Да какой сумасшедший? Что вы как дети малые? Ну примитивнейший футбол у «Балтики», примитивнейший. Бей-беги. У Игнашевича нет ещё ни опыта, ни мастерства тренерского. Он только начинает как тренер. А расхваливают его…

Почему в таких условиях проводился матч в Самаре? Из-за тумана ничего не видно было на картинке. Понятно же, что надо менять систему с «осень-весна» обратно на «весна-осень», но РФС упорно стоит на своём. Вернут нас в еврокубки или нет, не влияет на это никак абсолютно. Мы в декабре опять играть закончим, когда зрители в фуфайках и валенках будут. Почему нельзя играть летом, в тёплое время года?

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Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Балтика Динамо Москва Чемпионат России РПЛ Павел Стипиди ещё теги
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