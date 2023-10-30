​Дивеев точно поедет на сборы с ЦСКА – агент

Агент Олег Ерёмин, который работает с защитником ЦСКА Игорем Дивеевым, дал новый комментарий о состоянии игрока. Агент в очередной раз сказал, что восстановление футболиста идёт по плану. По словам Ерёмина, 24-летний Дивеев точно поедет на зимние сборы с ЦСКА.

«На зимние сборы с командой Игорь обязательно поедет. А как он будет тренироваться: с командой или же индивидуально, это будут решать тренеры вместе с докторами, какой характер нагрузок возможен для Игоря к тому моменту», - цитирует Дивеева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Игорь Дивеев получил травму голеностопа в июльском матче за Суперкубок России против «Зенита». В скором времени защитник перенёс хирургическое вмешательство.

На текущий момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч Премьер-лиги команда проведёт 5 ноября – против «Пари НН» на своём поле.