Игорь Семшов: «Зенит» всегда фаворит номер один в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Игорь Семшов высказался об игре «сине-бело-голубых» в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Если бы «Зенит» не терял очки в начале сезона, мы бы опять говорили, что нет конкуренции в чемпионате. «Зенит» всегда борется за титул и всегда фаворит номер один. В этом сезоне такое стечение обстоятельств», — приводит слова нынешнего тренера «Чайки» издание «РБ Спорт».

По его мнению, нынешнему составу «сине-бело-голубых» нужно время, отметив, что в нынешнем розыгрыше РПЛ ни у кого не будет большого отрыва к концу сезона.

Напомним, что после 13-ти туров подопечные Сергея Семака на два очка отстают от «Краснодара». Команды закроют первый круг чемпионата встречей в Санкт-Петербурге.