​Глушаков: «Всё, что ниже второго места, – провал для «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков считает, что для команды места ниже второго считаются провальным результатом.

«Хороший результат – это первое место и второе, которое раньше давало путёвку в Лигу чемпионов. Всё, что ниже, для «Спартака» – провал. Это нормально, все это понимают. «Спартак» – великая и народная команда, они привыкли быть наверху таблицы», - цитирует Глушакова Metaratings.

Денис Глушаков раньше играл за «Спартак» и был капитаном команды. В сезоне 2016/2017 Глушаков становился чемпионом России в качестве футболиста московской команды.

Сейчас «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов.

​Глушаков допускает, что «Спартак» станет чемпионом