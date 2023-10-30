Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Глушаков: «Всё, что ниже второго места, – провал для «Спартака»

30 Октября 2023 • 18:19 Комментировать

Бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков считает, что для команды места ниже второго считаются провальным результатом.

«Хороший результат – это первое место и второе, которое раньше давало путёвку в Лигу чемпионов. Всё, что ниже, для «Спартака» – провал. Это нормально, все это понимают. «Спартак» – великая и народная команда, они привыкли быть наверху таблицы», - цитирует Глушакова Metaratings.

Денис Глушаков раньше играл за «Спартак» и был капитаном команды. В сезоне 2016/2017 Глушаков становился чемпионом России в качестве футболиста московской команды.

Сейчас «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов.

​Глушаков допускает, что «Спартак» станет чемпионом

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Глушаков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Октября
20:17 · Россия. Премьер-лига
Мишкич заявил, что не удивлён чудо-голу Ишкова
19:42 · Россия. Премьер-лига
​Ринат Билялетдинов не уверен, что «Зенит» снова станет чемпионом
19:32 · Россия. Премьер-лига
​Ринат Билялетдинов рассказал, в каком случае «Локомотив» будет бороться за чемпионство
19:32 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Зенит» наступает, но у «Краснодара» много своих козырей»
19:24 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов: «Кордоба – украшение РПЛ» 1
19:22 · Россия. Премьер-лига
​Орлов указал на проблему «Спартака»
19:14 · Россия. Премьер-лига
Магаль: «Ташуев говорит, чтобы я чаще брал игру на себя»
18:59 · Россия. Премьер-лига
Абаев: Салтыкову надо пользоваться возможностью перейти в «Локомотив»
18:58 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов объяснил проблемы «Ахмата» увольнением Ташуева
18:53 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов назвал двух игроков, от которых «Сочи» стоит отказаться
18:47 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Главное для ЦСКА сейчас – не отпускать далеко лидеров»
18:42 · Россия. Премьер-лига
​Ринат Билялетдинов не считает, что замена Абаскаля напрашивается
18:36 · Россия. Премьер-лига
Радмановац назвал сильнейшего серба РПЛ
18:28 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв назвал игроков ЦСКА, которые должны выполнять лидерскую роль
18:27 · Россия. Премьер-лига
​Дивеев точно поедет на сборы с ЦСКА – агент
Все новости
Рекомендуем