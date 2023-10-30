Мусаева не уволят из «Сабаха» до зимы

Российского наставника азербайджанского клуба «Сабах» Мурада Мусаева не будут увольнять с поста как минимум до грядущей зимы.

По информации Legalbet, многое решила вчерашняя встреча «Сабаха» против «Нефтчи». Команда Мусаева победила, 1:0, а тренер укрепил свою репутацию у руководства клуба.

Сейчас «Сабах», что идёт на восьмом месте в чемпионате Азербайджана, всего на три очка отстаёт от первой тройки.

Напомним, что бывший наставник «Краснодара» тренирует «Сабах» уже третий сезон – с осени позапрошлого года. «Быков» Мурад возглавлял с 2018 по 2021 годы, под его руководством клуб впервые в истории сыграл в Лиге чемпионов УЕФА.