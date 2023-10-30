Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Макаров не сыграет против «Сочи»

30 Октября 2023 • 18:11 Комментировать
Сочи
...
Динамо Москва
06.11 19:30

Полузащитник столичного «Динамо» Денис Макаров не сыграет в 14 туре Российской премьер-лиги против «Сочи». Футболист перебрал жёлтых карточек и будет вынужден пропустить грядущую игру. Сейчас у Макарова четыре предупреждения, «горчичник» он схлопотал в игре против «Урала» (2:1) в минувший уикенд.

Всего в сезоне у Макарова 13 матчей за клуб во всех турнирах, в них он трижды отличился голом – все три раза в рамках Премьер-лиги.

Напомним, что в рамках 14 тура РПЛ динамовцы Москвы сыграют с главным аутсайдером РПЛ на выезде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Денис Макаров

Новости по матчу

18:53
Ринат Билялетдинов назвал двух игроков, от которых «Сочи» стоит отказаться
18:05
Силкин рассказал, почему у «Динамо» отсутствует стабильность в атаке
16:38
Агент Дркушича: «Если снова нужно будет пробить с точки, Ваня это сделает»
13:12
Силкин: «Если бы «Урал» забил раньше, то «Динамо» не выиграло бы»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Октября
20:17 · Россия. Премьер-лига
Мишкич заявил, что не удивлён чудо-голу Ишкова
19:42 · Россия. Премьер-лига
​Ринат Билялетдинов не уверен, что «Зенит» снова станет чемпионом
19:32 · Россия. Премьер-лига
​Ринат Билялетдинов рассказал, в каком случае «Локомотив» будет бороться за чемпионство
19:32 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Зенит» наступает, но у «Краснодара» много своих козырей»
19:24 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов: «Кордоба – украшение РПЛ» 1
19:22 · Россия. Премьер-лига
​Орлов указал на проблему «Спартака»
19:14 · Россия. Премьер-лига
Магаль: «Ташуев говорит, чтобы я чаще брал игру на себя»
18:59 · Россия. Премьер-лига
Абаев: Салтыкову надо пользоваться возможностью перейти в «Локомотив»
18:58 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов объяснил проблемы «Ахмата» увольнением Ташуева
18:53 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов назвал двух игроков, от которых «Сочи» стоит отказаться
18:47 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Главное для ЦСКА сейчас – не отпускать далеко лидеров»
18:42 · Россия. Премьер-лига
​Ринат Билялетдинов не считает, что замена Абаскаля напрашивается
18:36 · Россия. Премьер-лига
Радмановац назвал сильнейшего серба РПЛ
18:28 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв назвал игроков ЦСКА, которые должны выполнять лидерскую роль
18:27 · Россия. Премьер-лига
​Дивеев точно поедет на сборы с ЦСКА – агент
Все новости
Рекомендуем