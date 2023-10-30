Макаров не сыграет против «Сочи»

Полузащитник столичного «Динамо» Денис Макаров не сыграет в 14 туре Российской премьер-лиги против «Сочи». Футболист перебрал жёлтых карточек и будет вынужден пропустить грядущую игру. Сейчас у Макарова четыре предупреждения, «горчичник» он схлопотал в игре против «Урала» (2:1) в минувший уикенд.

Всего в сезоне у Макарова 13 матчей за клуб во всех турнирах, в них он трижды отличился голом – все три раза в рамках Премьер-лиги.

Напомним, что в рамках 14 тура РПЛ динамовцы Москвы сыграют с главным аутсайдером РПЛ на выезде.