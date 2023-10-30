Силкин рассказал, почему у «Динамо» отсутствует стабильность в атаке

Бывший рулевой московского «Динамо» Сергей Силкин охарактеризовал главную проблему в атаке «бело-голубых».

«Сейчас в «Динамо» пробуют разные сочетания футболистов в атаке, поэтому стабильность отсутствует. Будет взаимопонимание – будет и результат в атаке. К тому же Тюкавин и Смолов – разноплановые футболисты. Им надо учиться понимать друг друга», - говорит эксперт для Legalbet.

Напомним, динамовцам в 13 туре удалось обыграть дома «Урал» из второй половины турнирной таблицы – 2:1. После матча столичный клуб набрал 21 балл и теперь делит 4 место РПЛ с соседями из ЦСКА.