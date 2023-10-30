Ишков едва не стал самым молодым голеадором «Урала» в РПЛ

Молодой игрок екатеринбургского «Урала» Илья Ишков в минувшее воскресенье отличился голом в ворота московского «Динамо» в выездном матче. «Шмели» проиграли – 1:2, Ишков оформил свой гол на пятой добавленной минуте.

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», Ишков вчера едва не стал самым молодым голеадором в истории уральского клуба в чемпионатах России. Сейчас Ишкову 18 лет 157 дней и это всего лишь на восемь дней больше, чем у самого молодого автора гола уральцев в ЧР – Сергея Серченкова.

Отметим, всего у Ишкова уже 16 сыгранных матчей в текущем сезоне, один гол и один ассист. Он является воспитанником екатеринбургского футбола.