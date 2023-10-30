ЦСКА в двух матчах РПЛ кряду обошёлся одной заменой в каждом – такого не было 12 лет

Столичный ЦСКА в двух матчах Российской премьер-лиги подряд обошёлся лишь одной заменой в каждом из них.

В матче 12 тура против «Рубина» (0:0) Владимир Федотов сделал лишь одну замену – и та была вынужденной: Константин Кучаев заменил порвавшего «кресты» Максима Мухина. А в 13 туре наставник «армейцев» также выпустил на поле лишь одного Кучаева – это случилось на 81-й минуте, когда поле покинул Фёдор Чалов.

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», такого с «армейцами» в чемпионатах России не было с октября 2011 года (подобное было в матчах с «Кубанью» - 0:0 и «Тереком» - 2:2).