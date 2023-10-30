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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Черчесов – об изоляции российского футбола: «Нужно выжать из ситуации максимум»

30 Октября 2023 • 17:38 Комментировать

Известный тренер Станислав Черчесов ответил на вопрос, где грустно ли ему от изоляции, в которой сейчас находится российский футбол.

«У каждой профессии своя психология. Ситуация такая, какая есть, её надо выжимать по максимуму. Грустить не надо, расстраиваться не надо, нужно выжать из неё максимум», - слова Черчесова приведены на сайте «Матч ТВ».

Отметим, что в условиях санкций российские клубы не выступают в еврокубковых турнирах. Что касается российских сборных, то сейчас они могут проводить только товарищеские матчи.

Станислав Черчесов находится без тренерской работы с лета после отставки из «Ференцвароша».

Три главных заблуждения вокруг футбола России

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов
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