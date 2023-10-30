​Черчесов рассказал о своих планах

С лета Станислав Черчесов не имеет тренерской работы – российского специалиста уволили из «Ференцвароша» из-за провала команды в квалификации Лиги чемпионов. Черчесов сказал несколько слов по поводу своих планов.

«Я, наоборот, должен взять маленькую паузу, оглянуться, сделать выводы, проанализировать – и с новыми идеями сделать следующий шаг в карьере», - слова Черчесова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

Напомним, что ранее Станислав Черчесов тренировал сборную России. Под руководством этого специалиста команда дошла до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира в 2018 году.

Недавно слухи связывали Черчесова с возвращением в «Спартак».