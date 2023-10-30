Агент Луис Фернандо Гарсия, который работает с защитником «Зенита» Робертом Ренаном, ответил на вопрос о будущем футболиста.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что 20-летний Ренан может уйти из «Зенита» из-за нехватки игрового времени.

«На данный момент я не готов обсуждать ни игровое время Ренана, ни его будущее. Сейчас без комментариев», - сказал Гарсия сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Если брать чемпионат России, то в последний раз Роберт Ренан выходил на поле 13 августа. С тех пор бразилец просиживает в запасе.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Ренана в 9 миллионов евро.