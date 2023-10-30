Назван лучший атакующий защитник РПЛ

Дмитрий Кабутов признан лучшим атакующим защитником РПЛ и главным атакующим игроком казанского «Рубина».

Как сообщает Opta Sports, латераль казанцев является в текущем сезоне РПЛ лучшим игроком лиги по передачам под удар (29) и передачам в штрафную (137). По этим показателям он опережает даже Дугласа Сантоса (у бразильца 26 и 125 таких передач соответственно), а по точным навесам Кабутов - почти наравне с Сантосом (27 против 28).

Более поразительно выглядит отрыв Кабутова от партнёров по «Рубину»: по пасам под удар он отрывается от второго места более чем в два раза (у Угочукву Иву – 13 таких передач), по передачам в штрафную – почти в три раза (у Александра Зотова 47), а точных навесов сделал больше, чем все игроки «Рубина» вместе взятые (27 против 21).