​Личка не готов брать Ярошика в тренерский штаб «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, хотел ли бы он взять в свой тренерский штаб Иржи Ярошика.

«Честно скажу, у меня штаб готов, поэтому не могу одного убрать и забрать Иржи. Он уже работал как главный тренер, и ему надо строить карьеру именно главным», - цитирует Личку Sport24.

Отметим, что летом Ярошик сменял Личку у руля «Оренбурга». Впрочем, Иржи покинул тренерское кресло в оренбургском клубе уже после семи матчей.

Добавим, что на текущий момент «Динамо» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч Премьер-лиги команда проведёт 6 ноября – против «Сочи» на выезде.