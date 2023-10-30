Представитель Роши: «За Виллианом следят клубы из Саудовской Аравии, Европы и Бразилии»

В агентстве Sferico Sports, которое представляет интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, высказались об интересе зарубежных клубов к 28-летнему бразильцу.

«Несколько клубов следят за Виллианом. Речь про клубы из Саудовской Аравии, Европы и Бразилии», — цитирует представителя Роши «РБ Спорт».

Напомним, Роша перешёл в ЦСКА в сентябре 2022 года из «Портимоненсе», подписав с московским клубом трёхлетнее соглашение. Сейчас портал Transfermarkt оценивает футболиста в 7 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провёл за «красно-синих» 15 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.