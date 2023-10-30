Защитник ЦСКА Виллиан Роша должен вернуться в стартовый состав «армейцев» в матче группового этапа Кубка России против «Оренбурга».

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», защитник, пропускавший матч с «Краснодаром» из-за дисквалификации, полностью готов функционально, не испытывает проблем со здоровьем и рассматривается в стартовый состав московской команды.

Ранее появилась информация о возможном переходе бразильского футболиста в турецкий «Фенербахче», однако представитель игрока отметил, что Роша счастлив в Москве и в ЦСКА.

В текущем сезоне 28-летний защитник провёл за ЦСКА 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Матч ЦСКА — «Оренбург» состоится в четверг, 2 ноября. Начало этой встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.