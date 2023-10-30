Агент Кайо рассказал о состоянии защитника

Агент защитника «Краснодара» Кайо Нето Хеновес рассказал о состоянии футболиста, который продолжает восстанавливаться после травмы.

«Кайо скоро вернётся в Россию, но спешить никто не хочет. Ему нужно завершить процесс восстановления в Бразилии», - приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что 28-летний футболист получил травму плеча в матче шестого тура Российской премьер-лиги против воронежского «Факела».

В текущем сезоне Кайо принял участие в семи играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Соглашение бразильца с «Краснодаром», за который он выступает с 2019 года, рассчитан до конца нынешнего сезона.