​Тарханов высказался о борьбе «Зенита» и «Краснодара»

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о борьбе между «Краснодаром» и «Зенитом» в чемпионате России.

После тринадцати сыгранных туров «Краснодар» располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги. «Зенит» идёт вторым, имея в своём кармане на два зачётных балла меньше.

«У «Зенита» больше чемпионского опыта, чем у «Краснодара». Это может сыграть решающую роль. «Зенит» все время готов быть чемпионом, а «Краснодар» только стремится к этому. Где-то будет отступление у «Краснодара», - цитирует Тарханова Metaratings.

«Зенит» и «Краснодар» в скором времени проведут в чемпионате России очный матч. Команды сыграют в Санкт-Петербурге в субботу, 11 ноября.