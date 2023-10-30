Актёр Маклаков призвал «Спартак» определиться с Джикией

Известный актёр Алексей Маклаков, который является поклонником «Спартака», высказался о ситуации защитника команды Георгия Джикии.

Как известно, Джикия в последнее время получает мало игрового времени в «Спартаке». Маклаков призвал московский клуб определиться.

«Пускай уже определятся с Джикией! Волынка, которую они затеяли, только пагубно сказывается на команде. Человек играет в сборной России. Он своей игрой заслужил огромный авторитет и среди болельщиков, и среди специалистов футбола», - цитирует Маклакова «Спорт-Экспресс».

После тринадцати сыгранных туров «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на восемь очков. Ближайший матч Премьер-лиги «красно-белые» проведут 5 ноября – против «Локомотива».