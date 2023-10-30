Защитник «Балтики» Радмановац назвал цели команды в нынешнем сезоне РПЛ

Защитник «Балтики» Никола Радмановац рассказал о целях калининградской команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что ещё в начале сезона его спросили об этом, и он сказал, что цель — попасть в топ-10.

«Думаю, нам всё ещё по силам быть в десятке. Вряд ли осенью получится достичь цели, но сезон будет долгим и тяжёлым, шансы обязательно будут», - приводит слова Радмановаца Metaratings.ru.

После 13 туров подопечные Сергея Игнашевича занимают 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 11 очков.

В ближайшем туре «Балтика» сыграет на своём поле против «Зенита».