​Актёр Маклаков: «Абаскалю надо уходить из «Спартака»

Известный актёр Алексей Маклаков, который является фанатом «Спартака», высказался по поводу главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«К Абаскалю претензии как были, так и остались. Я считаю, что ему надо уходить. Это тренер, который до сих пор мне непонятен. К игрокам абсолютно никаких вопросов нет», - цитирует Маклакова «Спорт-Экспресс».

По мнению Маклакова, в «Спартаке» сейчас царит нездоровая обстановка. Актёр считает, что Абаскаль уже изжил себя у руля московской команды.

Напомним, что в субботу «Спартак» потерпел поражение в гостях у «Факела» со счётом 0:2. На текущий момент команда Гильермо Абаскаля занимает седьмое место в турнирной таблице.

«Спартак» ближайший матч проведёт 1 ноября – против «Краснодара» в Кубке России.