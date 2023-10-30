Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Балтики» Радмановац: «Для меня загадка, как мы не забиваем моменты»

30 Октября 2023 • 16:22 Комментировать
Балтика
...
Зенит
04.11 19:00

Защитник «Балтики» Никола Радмановац высказался о реализации голевых моментов игроками калининградской команды.

Сербский футболист посетовал на то, что «Балтика» плохо использует свои возможности в нападении. По мнению Радмановаца, каждый игрок команды должен прибавлять в этом компоненте.

«У нас в каждом матче есть по два-три голевых момента, нужно лучше реализовывать свои шансы. Для меня загадка, как мы иногда эти моменты не забиваем. Для нас каждый момент ценен, нужно его использовать», — цитирует Радмановаца Metaratings.

После 13 туров РПЛ «Балтика» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Балтика Никола Радмановац

Новости по матчу

17:23
​Агент ответил на вопрос о будущем Ренана
15:52
Радмановац — о Бистровиче: «Я не знаю, как мы сыграли столько матчей без него»
15:07
Агент Барбоза: «Уже этой зимой «Зенит» может получить предложения по трансферу Кассьерры из Европы»
16:46
Французские и итальянские клубы интересуются нападающим «Зенита» Кассьеррой 1
11:56
Башич: «Зенит» снова станет чемпионом России»
10:25
Деменко: Уход Вендела станет проблемой для «Зенита»
10:19
Деменко: У Вендела есть предложения из Португалии и Испании
10:09
Горовой назвал трёх лучших игроков «Зенита»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЛТИКА ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Октября
17:52 · Кубок России
Чанов уверен, что ЦСКА не будет пренебрегать Кубком России
17:46 · Россия. Премьер-лига
Ишков едва не стал самым молодым голеадором «Урала» в РПЛ
17:38 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА в двух матчах РПЛ кряду обошёлся одной заменой в каждом – такого не было 12 лет
17:38 · Россия. Премьер-лига
​Черчесов – об изоляции российского футбола: «Нужно выжать из ситуации максимум»
17:32 · Россия. Премьер-лига
​Черчесов рассказал о своих планах
17:30 · Россия. Премьер-лига
Лишь в шестой раз в истории чемпионатов России гости не забили два пенальти за матч
17:16 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Краснодар» еще не выбыл из чемпионской гонки, но им будет тяжело
17:11 · Россия. Премьер-лига
Назван лучший атакующий защитник РПЛ
17:11 · Россия. Премьер-лига
​Личка не готов брать Ярошика в тренерский штаб «Динамо»
17:06 · Россия. Премьер-лига
Представитель Роши: «За Виллианом следят клубы из Саудовской Аравии, Европы и Бразилии»
16:50 · Россия. Премьер-лига
Защитник ЦСКА Роша будет готов к кубковой игре с «Оренбургом» эксклюзив
16:46 · Россия. Премьер-лига
Агент Кайо рассказал о состоянии защитника
16:44 · Россия. Премьер-лига
​Тарханов высказался о борьбе «Зенита» и «Краснодара»
16:38 · Россия. Премьер-лига
Агент Дркушича: «Если снова нужно будет пробить с точки, Ваня это сделает»
16:37 · Россия. Премьер-лига
Актёр Маклаков призвал «Спартак» определиться с Джикией
Все новости
Рекомендуем