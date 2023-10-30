Игрок «Балтики» Радмановац: «Для меня загадка, как мы не забиваем моменты»

Защитник «Балтики» Никола Радмановац высказался о реализации голевых моментов игроками калининградской команды.

Сербский футболист посетовал на то, что «Балтика» плохо использует свои возможности в нападении. По мнению Радмановаца, каждый игрок команды должен прибавлять в этом компоненте.

«У нас в каждом матче есть по два-три голевых момента, нужно лучше реализовывать свои шансы. Для меня загадка, как мы иногда эти моменты не забиваем. Для нас каждый момент ценен, нужно его использовать», — цитирует Радмановаца Metaratings.

После 13 туров РПЛ «Балтика» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.