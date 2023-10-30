Защитник «Краснодара» Тормена рассказал, что ему не нравится в РПЛ

Защитник «Краснодара» Витор Тормена рассказал, что ему не нравится в Российской премьер-лиге.

Бразилец отметил, что из-за закрытия аэропорта в Краснодаре, поездки утомительны, а чтобы добраться до Москвы нужно было потратить 11 часов, поэтому на матч против ЦСКА они приехали игроки приехали уставшими.

«У каждого есть свое мнение. Я думаю, да, это сложно. Путешествие за 11 часов до игры может повлиять на неё. Но, к сожалению, это не то, что мы можем контролировать», - приводит слова Тормены журналист Фабио Алейшу в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в десяти играх во всех турнирах.