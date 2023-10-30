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Агент: «У Кики нет травмы, его отсутствие на поле — решение тренера»

30 Октября 2023 • 16:06 Комментировать
Урал
...
Рубин
06.11 16:30

Хелио Мартинс, агент защитника «Урала» Кики, высказался об игровом времени 28-летнего португальца.

Напомним, что Кики не появляется на поле уже три тура подряд. Мартинс отметил, что футболист здоров и ждёт возможности себя проявить.

«У Кики нет травмы. Его отсутствие на поле — решение тренера. Но отмечу, что ни о каком конфликте речи нет. Так бывает, это футбол», — приводит слова Мартинса «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кики успел провести за «Урал» 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. В составе екатеринбургской команды защитник проводит свой первый сезон.  

После 13 туров РПЛ «Урал», набравший 16 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице.

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