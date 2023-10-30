Балахнин: Матч против «Зенита» многое покажет в отношении чемпионских амбиций «Краснодара»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что матч против «Зенита» станет ключевым для «Краснодара» в борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Специалист считает, что игра против команды с берегов Невы многое покажет в отношении чемпионских амбиций «быков», и если питерский клуб одержит победу, то это станет тяжёлым психологическим ударом для команды Владимира Ивича.

«Пока кубанцы сохраняют лидерство, они будут биться на пределе возможностей и цепляться за первую строчку всеми силами», - приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

«Зенит» и «Краснодар» сыграют в матче 15-го тура РПЛ (11.11).