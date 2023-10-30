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​«Погода была аномальной»: В «Факеле» снова высказались о состоянии газона

30 Октября 2023 • 15:57 Комментировать

Павел Горячев, который в «Факеле» возглавляет пресс-службу, высказался по поводу критики газона на стадионе команды.

Напомним, что в субботу «Факел» обыграл «Спартак» со счётом 2:0. После игры многие представители московского клуба жаловались на качество поля, и эта тема стала обсуждаемой.

Представитель «Факела» указал на погодные аномалии, которые сделали газон плохим.

«Перед приездом «Спартака» погода была аномальной. Выпало 12 см снега – это форс-мажор: это сказалось бы на любом поле, даже самого нового стадиона. 26 октября снег шёл весь день. На следующий день начался ливень, который поливал сутки напролёт», - цитирует Горячева Sport24.

Горячев также отметил, что «Факел» не жаловался, когда после ливня мяч в Оренбурге застревал даже на искусственном газоне.

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